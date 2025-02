Game-experience.it - I videogiochi necessitano di successi come GTA 6 e Switch 2 per ricevere nuovi investimenti, per un analista

L’industria deisi trova in un periodo difficile, con la spesa complessiva in calo e una crescente difficoltà nell’ottenere. Secondo Mat Piscatella,di Circana, il settore necessita di grandiil lancio di GTA 6 e Nintendo2, per ritrovare slancio e attrarre nuovamente il supporto finanziario dei grandi investitori. Finché non ci saranno segnali chiari di crescita, il panorama resterà stagnante.Piscatella ha espresso questa opinione rispondendo ad un post della sviluppatrice Megan Fox, che ha evidenziato la mancanza di finanziamenti significativi nel settore e la difficoltà a vedere un punto di svolta a breve termine.Secondo Fox, la crisi proseguirà per almeno altri 6-12 mesi dopo un’eventuale ripresa degli. Un quadro preoccupante, confermato dai dati di mercato: nel 2024, la spesa per inegli Stati Uniti è calata dell’1% rispetto all’anno precedente, con il solo comparto mobile a mantenersi stabile.