Ilgiorno.it - I torrenti Rile e Tenore osservati speciali: via agli interventi anti-allagamenti

Cassano Magnago (Varese), 5 febbraio 2025 - Pronti a partire glidi manutenzione straordinaria su, iche attraversano Cassano Magnago che in passato straripando hanno causato danni pes. In Comune si è tenuta una riunione per fare il punto della situazione prima dell’avvio delle opere alla presenza dei tecnici di Aipo, (l’agenzia regionale competente sui corsi d’acqua), del sindaco Pietro Ottaviani e e dell’assessore al Territorio Rocco Dabraio. L’impegno economico complessivo è di 419mila euro: di questi 149mila euro sono fondi regionali. Al termine del tavolo tecnico Ottaviani e Dabraio hanno detto: “In programma ci sonoimportper una città attenta alla sicurezza delle proprie risorse idrogeologiche. L’attenzione e la prevenzione, accompagnati dai finanziamenti regionali, sono i migliori strumenti a nostra disposizione per evitaree disagi ai cittadini e per mantenere il più possibile in sicurezza la rete idrogeologica”.