I tormenti di Kukla nel suo nuovo singolo La Verginità | Parlo del caotico processo di perdersi e crescere quando non si è più bambini

Milano, 5 febbraio 2025 – Una canzone d ol ce e feroce al tempo stesso, che racconta il caos e la confusione delsu un tappeto musicale in cui si fondono pop ed elettronica. Un brano che non dà risposte ma confronta il passato col disincanto del presente, sottolineando ciò che perdiamo senza accorgercene. È ildella cantante electro-pop, all'anagrafe Lesley Reina Fischer, intitolato “La”, appena pubblicato con il relativo video. “È un brano che parla del confuso edie di– racconta– è il confronto con il passato, con le aspettative che avevamo dae con il disincanto che arriva crescendo. Non è una canzone che risolve, ma che lascia spazio alla confusione, alla ricerca di chi siamo e a quello che vogliamo davvero.