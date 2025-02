Laspunta.it - I Top Runners Castelli Romani incantano la Maga Circe

Leggi su Laspunta.it

La quinta edizione della Maratona dellaha trasformato il magnifico scenario naturale tra San Feliceo e Sabaudia in un palcoscenico di sport e passione. Con la partecipazione di oltre 2500 podisti provenienti da tutta Italia, l’evento di domenica scorsa, ha offerto percorsi adatti a ogni livello: la regina delle competizioni da 42 chilometri, una sfidante 28 chilometri, una 10 chilometri per velocisti e una piacevole family walk per godersi il paesaggio.Moauro e CuginiAnche in queste competizioni, le atlete e gli atleti dei Tophanno lasciato il segno. Fabrizio Tamburlani, con un tempo ufficiale di 4 ore, 35 minuti e 24 secondi, ha gareggiato con grinta e determinazione. Iscritto nella categoria SM40, si è classificato al cinquantaseiesimo posto di categoria e al cinquecentoventunesimo nella classifica generale.