Quotidiano.net - I testi di Sanremo: la guida del linguista Massimo Arcangeli alle parole che ascolteremo all’Ariston

Leggi su Quotidiano.net

“È un grande disagio quello che viene fuori daidella gara 2025” spiega il professor, classe 1960, docente all’università di Cagliari,e sociologo della comunicazione che ledelle canzoni dile ha catalogate una per una con il suo team di ricercatori: tutte, proprio tutte, dalla prima edizione, 1951, fino alla numero 75, al via martedì (sito www.ledi.it). A colpire subito sono la fluoxetina e la serotonina citate da Fedez nella sua Battito. “Certo: Fedez parla di un antidepressivo, appunto la fluoxetina, e della serotonina, che sappiamo ovviamente essere una molecola che in qualche modo regola l’umore, che agisce come un ormone, un neurotrasmettitore, che agisce sul sonno, l’empatia, le funzioni cognitive, la creatività e alla cui carenza è associata la depressione.