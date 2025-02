Unlimitednews.it - I test di Sepang si aprono nel segno di Quartararo, Martin ko

(MALESIA) (ITALPRESS) – Fabiodavanti a tutti, ma anche tante cadute col campione del mondo in carica Jorgeche dovrà andare sotto i ferri. Si alza ufficialmente il sipario sulla MotoGp 2025 con la prima delle tre giornate di, in Malesia. El Diablo, che già aveva ben impressionato durante lo shakedown di domenica, firma in sella alla sua Yamaha il miglior crono della giornata inaugurale, girando in 1’57?555 sul finire di giornata.si mette alle spalle per appena 51 millesimi la Ducati ufficiale di Marc Marquez, seguono le due Desmosedici griffate Gresini di Alex Marquez (+0?183) e Fermin Aldeguer (+0?480). Quinto e settimo tempo per le Ducati del team Pertamina Enduro VR46 affidate a Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, separate dalla Honda di Joan Mir.