I sindacati scendono in piazza a Bruxelles per scuotere l’Ue | La deindustrializzazione è già realtà

Leggi su Open.online

Investimenti pubblici, blocco dei licenziamenti e un piano europeo per rilanciare l’industria del Vecchio Continente. È con queste richieste che oggi, mercoledì 5 febbraio, migliaia di lavoratori del settore metallurgico hanno risposto all’appello del sindacato europeo dell’industria, IndustriAll Europe, e sono scesi a manifestare per le strade di. A due passi dalle sedi delle istituzioni europee, le sigle sindacali hanno protestato per chiedere politiche attive sul lavoro e strumenti per frenare il processo di. «Oggi, l’Europa si trova di fronte a una scelta: o deindustrializzarsi, perdere il lavoro, la leadership industriale e restare dipendente dalle importazioni oppure investire nei nostri posti di lavoro utilizzando tutti gli strumenti disponibili», avverte Judith Kirton-Darling, segretaria generale del sindacato europeo IndustriAll, dalle strade di