I SECRET GARDEN celebrano 30 anni di carriera con il loro primo tour in Italia

Il celebre duo norvegese-irlandese, formato da Fionnuala Sherry e Rolf Løvland, festeggia i suoi 30dicon unche per la prima volta farà tappa in. Un evento tanto atteso e già programmato seifa, ma interrotto prima da una malattia che ha colpito Fionnuala e poi dalle restrizioni legate alla pandemia.Finalmente, a febbraio 2025, iporteranno lamusica unica a Milano al Teatro Arcimboldi il 25 febbraio 2025, a Bologna al Teatro Celebrazioni il 27 febbraio, e a Roma all’Auditorium Conciliazione il 28 febbraio: un’occasione unica per ascoltare dal vivo i successi che hanno incantato il pubblico di tutto il mondo, mescolando magistralmente melodie classiche, celtiche e new age.“ha una lunga storia di performance dal vivo in tutto il mondo e l’è sempre stata in cima alla nostra lista dei sogni,” dice Fionnuala Sherry.