I rumors sull’arrivo di Cerasa alla guida del Messaggero

L’ingegner Francesco Gaetano Caltagirone continua a tenere banco. E banca. «Perché l’operazione di Mps è una buona notizia per chi sogna una finanza in cui il capitale conta di più», era il titolo di un fondo di Claudio, direttore del quotidiano Il Foglio. Talmente zuccheroso da essere rischiosissimo per un diabetico che tifa per l’operazioneta dall’editore, costruttore e finanziere Caltagirone. Dopo averlo letto, come fa Calta a non tornare a riflettere sull’idea di portare il palermitanotolda di comando del, in via del Tritone?Claudio(Imagoeconomica).Intanto Boffo riappare su Rainews24 dopo mesi di assenza mediaticaNei salotti romani non si parla d’altro. Isul possibile «arrivo imminente» dell’erede giornalistico di Giuliano Ferraradel primo giornale della Capitale suscita qualche perplessità per chi conosce la complessa “macchina” del quotidiano ora diretto da Guido Boffo.