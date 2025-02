Formiche.net - I radar passivi potrebbero cambiare le regole del gioco in aria. L’analisi di Del Monte

Il concetto di superiorità aerea emerso in Occidente a ridosso delle operazioni militari nella Prima guerra del Golfo e nei Balcani si basava sull’assunto, insieme tattico e strategico, che l’avversario non avrebbe mai avuto a disposizione tecnologie in grado di minare il potenziale offensivo aereo delle forze statunitensi e delle varie “coalitions of the willing”. Le guerre in Iraq e Afghanistan hanno confermato questa idea, data l’assenza di sistemi di difesa aerea sofisticati in mano a Esercito iracheno e milizie talebane.Tuttavia, è doveroso evidenziare come la comparsa sul campo di battaglia di sistemi di difesa aerea integrata e, nello specifico, di quelli, abbia determinato una necessità di ripensare al concetto stesso di “potere aereo” all’inizio del XXI secolo. La presenza radicata sul campo dei cosiddetti Integrated Aerial Defense Systems (Iads) è efficace per la negazione e l’interdizione dello spazio aereo, tale che una operazione offensiva dal cielo potrebbe avere costi superiori ai risultati presunti.