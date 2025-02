Ilfattoquotidiano.it - I primi 40 anni di Cristiano Ronaldo (e del suo ego): dalla svolta con Ferguson ai mille gol in carriera, i numeri di una macchina da calcio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per festeggiare i 40che compie oggi, 5 febbraio 2025,ha scelto uno slogan, lanciato nel corso di un’intervista rilasciata a La Sexta: “Sono il miglior giocatore della storia del”. Con buona pace di Pelé, Maradona e dell’eterno rivale Leo Messi. Detto che Ancelotti sostiene la tesi del fuoriclasse portoghese (“ha segnato un’epoca e per me sì, è stato il migliore”), il dibattito resta aperto e, probabilmente, senza soluzione. Bisogna attenersi ai fatti e le cifre delladisono indubbiamente impressionanti. Professionista dal 2002, ha indossato cinque maglie: Sporting Lisbona (2002-2003), Manchester United (2003-2009), Real Madrid (2009-2018), Juventus (2018-2021), ancora Manchester United (2021-2022) e Al Nassr (dal 2023); ha giocato 1046 partite con i club e segnato 788 gol, mentre con il Portogallo siamo a quota 217 presenze e 135 reti.