I Laureus World Sports Awards 2025 tornano a Madrid per un anniversario speciale

Leggi su Funweek.it

si prepara ad accogliere ancora una volta i, considerati gli Oscar dello sport. Dopo il successo dell’edizione 2024, la cerimonia tornerà al Palacio de Cibeles il prossimo 21 aprile, giorno di Pasquetta, per una serata di gala che celebrerà 25 anni di eccellenza sportiva e impatto sociale attraverso il movimentoSport for Good.L’evento, che vedrà la partecipazione delle più grandi stelle dello sport internazionale, sarà trasmesso in tutto il mondo e rappresenterà un’occasione unica per rendere omaggio ai trionfi sportivi dell’ultimo anno. Occorre ora aspettare fino al 3 marzo per le nomination ufficiali, quando verranno svelati gli atleti e le squadre in lizza per i premi nelle sette categorie principali., città dello sport e palcoscenico internazionaleNon è un caso chesia stata scelta nuovamente per ospitare i