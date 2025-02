Lanazione.it - I gioielli di Penko agli Oscar, Confartigianato Firenze: "Successo per artigiani"

, 5 febbraio 2025 - "Dietro a quei dett, che spiccano sullo schermo e mostrano qualcosa in più dei singoli personaggi, ci sono mani artigiane che hanno creato la bellezza che prima non c'era, c'è una lavorazione attenta e precisa, dalla scelta dei materiali alla tecnica, ci sono anni e anni passati a imparare in bottega e poi a trasmettere, perché un mestiere si perpetui. È unper la Bottega Orafa Paolo, ma anche per tutti glifiorentini, per tutte le nostre botteghe che non sono solo una vetrina del passato ma un'eredità viva." Lo affermano la presidente diImprese, Serena Vavolo, e il Segretario generale, Jacopo Ferretti. Sono oltre 500 irealizzati dalla Bottega Orafa Paoloper il film "Conclave" di Edward Berger, che ha ricevuto otto nomination, tra le quali quella per i costumi.