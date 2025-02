Lanazione.it - I fratelli dell’elisir di rose. Tra famiglia e tradizione, alla riscoperta della terra

Leggi su Lanazione.it

Val di Cecina-Valdera, 5 febbraio 2025 – L’agricoltura si rinnova da Volall’area pisana. Saranno finanziati tutti i progetti imprenditoriali che hanno partecipato al bandoRegione Toscana ‘Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – annualità 2024’, nell’ambito di Giovani Sì, finalizzato a favorire il ricambio generazionale nelle campagne toscane con un premio di primo insediamento a fondo perduto fino a 70 mila euro per gli under 41. Un aiuto concreto alle nuove generazioni che tornano a scommettere sulla propria. Tra questi iGenerazione Zeta, Kristian e Maria Vittoria Raffaelli (nella foto), che hanno deciso di investire sui terreni diper costruire il loro grande sogno a partire dall’elisir alle. Un’anticatramandata dnonna Anita e che oggi è la peculiaritàneonata azienda agro-turisticaRaffaelli Società agricola semplice nel cuorecampagna di Legoli.