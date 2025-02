Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi: in quale universo è ambientato il cinecomic Marvel?

ha messo in chiaro che I4 si volge in una realtà alternativa rispetto all'MCU, come si integrerà la Prima Famiglia nella timeline principale del franchise? Trentasettesimo film, I4: Glialimenta la discussione dei fan grazie al primo trailer lanciato ieri. La pellicola, in uscita nelle sale italiane il 23 luglio, seguirà Captain America: Brave New World e Thunderbolts come terzo filmin sala nel 2025. Ma inl'atteso? Secondo quanto anticipato, il team deiQuattro interagirà con gli Avengers per combattere Doctor Doom, che avrà le fattezze di Robert Downey Jr., nei due nuovi film in preparazione, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma la Prima Famiglia proviene da un differente