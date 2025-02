Quifinanza.it - I dazi rilanciano l’Oro ma è arma a doppio taglio: ecco le ragioni

Leggi su Quifinanza.it

La politica protezionistica di Donald Trump ha dato una ulteriore spinta al, che questa mattina ha raggiunto un nuovo record storico, posizionandosi appena sopra i 2.900 dollari l’oncia. L’impennata del metallo prezioso incorpora le incertezze geopolitiche e le preoccupazioni per i riflessi di una “guerra dei” fra Stati Uniti e Cina, dopo che Pechino ha risposto alle nuove tariffe imposte dal Presidente Donald Trump. Ma il nuovo record giunge anche in un periodo dell’anno in cui le quotazioni del metallo sono tradizionalmente alte, per effetto della domanda legata ai festeggiamenti del Capodanno cinese.Quotazioni oltre 2.900 dollariIl metallo prezioso ha toccato un valore di 2.877,15 dollari l’oncia sul mercato spot, mentre il Future per consegna aprile sui mercati internazionali ha toccato un picco di 2.