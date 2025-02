Gamberorosso.it - I dazi di Trump? Per il vino italiano perdite fino a 300 milioni di euro l'anno

Leggi su Gamberorosso.it

sì,no,nì. Tra annunci, via libera e indietro tutta (vedi caso Messico e Canada), quella disembra ormai una guerra basata sul principio strategico (?) del ndo’ cojo cojo. L’pa, con i suoi prodotti agroalimentari, è ancora tra gli obiettivi sensibili, ma c’è chi è pronto a giurare che non sia da escludere un trattamento diverso nei confronti dell’Italia meloniana. Ad ogni modo, meglio tenersi pronti. Ecco perché l’Osservatorio Uiv ha provato a capire quanto perderebbe il Belpaese in caso disulper circa 300diLa simulazione Uiv prende in considerazioneal 20% per tutti i vini fermi e al 10% per gli spumanti: una tariffa inferiore per questi ultimi determinata dalle pressioni dell’industria Usa, più restia a sopportare limitazioni commerciali sulla tipologia di punta.