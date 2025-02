Formiche.net - I conservatori Ue a Parigi orientano il timone della nuova Ue. Di cosa stanno parlando

Come le tradizioni e la cultura europee possono essere salvaguardate e rafforzate di fronte alle crescenti sfide politiche e sociali? Alcune risposte giungono dagli study days deiUe promossi adal 4 al 6 febbraio, in un momento di riflessione su tematiche sempre più attuali come l’ecologia delle civiltà e la metapolitica nell”imprenditorialità come strumento per promuovere l’identità. Il gruppo Ecr, che recentemente ha visto il cambio al vertice, con ilpassato da Giorgia Meloni a Mateusz Morawiecki, punta così a proseguire sulla strada delle giornate di studio tematiche. Nella capitale francese intervengono il co-presidente del gruppo a Bruxelles, Nicola Procaccini, il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza e la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, assieme all’europarlamentare francese Marion Marechal.