I cattolicesimo nella sanità Sfide e risorse

Razzante* La luce della fede può illuminare le professioni sanitarie e orientarle in maniera più risoluta verso la cura della persona. L’ispirazione cattolica può diventare una risorsa preziosa per realizzare la confluenza tra il trattamento terapeutico e gli aspetti etici e spirituali della tutela della salute. Con questo spirito è nata l’Associazione fisioterapisti cattolici (Afc), che ha eletto Presidente Angelo Mazzali, Presidente dell’Ordine interprovinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, Varese. L’assemblea costituente ha eletto anche il consiglio direttivo e tutti gli organi associativi necessari al funzionamento dell’associazione. Tra le finalità dell’associazione quella di affrontare in maniera concreta questioni come il ruolo della fisioterapia nel fine vita,gestione del dolore,contenzione e nelle implicazioni etiche legate alle nuove prospettive della medicina di genere.