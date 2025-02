Screenworld.it - Huawei è imperdibile a San Valentino, tante offerte sui prodotti da Smart Watch alle Freebuds

Articolo sponsorizzatoAvete dei dubbi su cosa regalare a Sanalla vostra dolce metà? O volete soltanto farvi una carezza durante le festività degli innamorati? Ecco che arrivain vostro soccorso. Leader nell’ambito della tecnologia, la compagnia cinese torna con grandilegate ai suoipiù esclusivi. Si parla diall’ultimo grido, Freedbuds adatte ai palati più variegati e tanto altro, dal 29 Gennaio al 17 Febbraio.Promo di Sanper ledi, fonte:Sull’acquisto di tutti iverrà applicato uno sconto dell’8% con il codice sconto ACPSTSV8 ma non finisce qui. Per la campagna di SanStore ha un’offerta speciale per raddoppiare l’amore per te e il tuo partner. Acquistando la serieGT5 e lePro 4, uno sconto sarà applicato automaticamente al secondo prodotto.