Hockey pista serie b Rotellistica e Correggio al comando

Ci sono due reggiane aldellaB disu, con la Minimotore laScandianese appaiate quota a 9. E a oggi sembra questa la coppia del girone che si contenderà la scalata alla A2. Pesaro a 7 con una gara in più, Mirandola e Roller Scandiano 4, Italplastics1 e Amatori Modena 0. Gli ultimi risultati: laScandianese di Massimo Barbieri ha battuto il Mirandola 5 a 1, con doppietta di Gioele Ganassi, più Giardina, Consiglio e Vivi, il Roller Scandiano di Nicolò Busani ha avuto la meglio sull’Amatori Modena per 11 a 2, con triplette per Riccardo Busani, Montecroci e Montanari e doppietta di Ranati. Pesaro ha sconfitto l’Italplasticsdi Jorge Bastias per 6 a 4, con reti reggiane di Orfei (3) e una di Holban. InA2 l’Amatori Modena ha sostituito il tecnico Matteo Farina con Roberto Crudeli (ex Scandiano).