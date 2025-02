Oasport.it - Hockey ghiaccio: Cortina regola il Bregenzerwald e accede al Master Round in Alps League

Dopo due sconfitte consecutive,chiude nel migliore dei modi la prima fase. La squadra veneta ha vinto infatti per 1-4 l’incontro fuori casa con ilin programma quest’oggi nel Campionato di2024-2025 disu, salendo così al quinto posto con 60 punti e mettendo in cassaforte il.Match di grande personalità quello condotto dall’SGC che, dopo una prima mezz’ora a reti bianche, ha subito al 7:03 del secondo periodo il momentaneo vantaggio di Zwerger, per poi pareggiare i conti con Di Tomasoni (8:41) e trovare l’allungo con Pampinin (13:21) su una situazione di power-play. Poi, al minuto numero 18:05, Lacedelli ha calato il tris, preludio del poker messo a referto da Pompanin dopo appena cinquanta secondi. Nei prossimi giorni sarà definito il programma della seconda fase della competizione.