Screenworld.it - Ho visto l’adolescenza brillare: il cinema secondo Jane Schoenbrun

Leggi su Screenworld.it

“Mi piacciono i film con cui devi lottare”Lo dice spesso, regista che dalla nicchia sta rapidamente conquistando gli Stati Uniti a suon di sorprese. La regista e sceneggiatrice che oggi celebriamo ha aperto le porte a un intero mondo in cui lo sguardo giovanile si affaccia all’orrore della modernità: We’re all going to the world’s fair e I saw the TV glow non sono soltanto due opere da consigliare per scoprire uno sguardo ammaliante sul, ma due progetti dal significato profondo che vale la pena approfondire.La sera in cui il suo show preferito finisce per sempre, Owen (Justice Smith), l’ossessivo protagonista adolescente di I Saw the TV Glow, si prende un momento per sedersi al buio – esattamente ciò che ha dichiarato di aver fattoalla fine di Buffy the Vampire Slayer, quando ha concluso la sua corsa con la Warner Bros.