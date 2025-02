«Ho scoperto che ero un calciatore». La storia di Pascal Rousseau, ex portiere del Marsiglia e la memoria cancellata

Leggi su Open.online

«Mi hanno detto che facevo il». È con queste parole cheinizia a raccontare la sua incredibile: un uomo che ha vissuto un’intera vita sportiva tra i pali ad altissimo livello, senza più ricordarlo. Extra gli anni ’80 e ’90, vincitore di un campionato di Francia con l’Olympiquenel 1990 e convocato nella nazionale juniores francese,ha visto il proprio passato dissolversi in un istante. Era marzo 2019 quando il suo cervello ha subito una sorta di corto circuito, cancellando ogni traccia della suae identità. Quando si è svegliato in ospedale, non sapeva chi fosse. «Non ricordavo nemmeno il mio nome», ha raccontato in un’intervista all’Equipe.L’amnesia, poi la scoperta Il primo contatto con la sua nuova realtà è stato spiazzante.