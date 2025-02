Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato la carriera da avvocato per la birra, a mia madre venne un colpo. Ora fatturo 90 milioni”: la storia di Giovanni Porcu

“Mia mamma? Leun, mi disse: “Sei impazzito?”. Forse un po’ lo sono stato.”. A parlare, in una lunga intervista al Corriere della Sera, è, 44 anni, sardo di Nuoro, che dain un prestigioso studio milanese, con una laurea in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ha mollato tutto per inseguire un’intuizione: creare un impero dellaartigianale. Una scelta che all’epoca, nel 2007, lasciò interdetti i colleghi (“Stai commettendo un errore ciclopico”) e sconvolse la. Oggi, il suo marchio “Doppio Malto” fattura 90di euro e conta 52 locali, di cui tre in Francia.“Non ero insoddisfatto, ma irrequieto”, raccontain un’intervista. “Il mio mantra? ‘Se vuoi farlo fallo’. Quindi via, senza indugi”. Una filosofia che lo ha accompagnato fin da quando, a 17 anni, lasciò Nuoro per Londra, dove lavorò come cameriere: “Londra è una città multiculturale e cosmopolita.