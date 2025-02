Bergamonews.it - Hien alza il muro per 80 minuti, Cuadrado e Brescianini cambiano passo. Ma l’incertezza sul gol…

Atalanta-Bologna 0-1, le pagelleRui Patricio 5.5 – Parate provvidenziali a inizio ripresa su Pobega e Holm, ma sulla punizioneè fatale.Toloi 6 – Con un’ora nelle gambe tre giorni fa, regge finché il fisico glielo consente.(72’ Posch 5 – C’è anche sfortuna, ma si macchia del fallo da cui nasce la punizione e poi tiene in gioco Castro sul gol. Non il migliore degli esordi, da ex.)6.5 – Nel vortice dell’errore che porta allo 0-1 c’è anche lui, dopo una prestazione al limite della perfezione, dominando Dallinga.Djimsiti 6 – Fotocopia del compagno di reparto.Bellanova 6.5 – Corre come un treno e coglie i movimenti giusti: Skorupski gli nega un gol già fatto con un miracolo.Ederson 6.5 – Verticalizza che è un piacere per gli occhi e per i compagni, a suo agio nell’intensità anche palla al piede.