Hellas Verona vs Atalanta: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli scaligeri cercano continuità per tenersi distante dalla zona retrocessione, mentre i bergamaschi hanno bisogno di una vittoria per confermarsi nei piani alti.vssi giocherà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Bentegodi.VS: LEQuattro punti nelle ultime due partite hanno ridato ossigeno agli scaligeri impegnati nella lotta per non retrocedere. La squadra di Zanetti è tredicesima con 23 punti e un margine di appena due lunghezze di vantaggio sulla zona rossa. Da migliorare soprattutto lo score casalingo che vede 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte.I bergamaschi non sono nel loro momento migliore avendo conquistato sei punti nelle ultime cinque partite allontanandosi dalla vetta, ora distante sette punti.