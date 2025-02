Ilfattoquotidiano.it - Harry Styles festeggia il suo compleanno da solo a Roma: paparazzato in giro dai fan

Cheaminon è un mistero. L’artista si è recato spesso nella Capitale un po’ perché stregato dalle bellezze della città eterna e un po’ anche perché è un grande amico del nuovo direttore creativo della Maison di Valentino Alessandro Michele. In occasione del suo 31esimoil primo febbraio scorso. In molti hanno notato che il cantautore non ha condiviso i momenti deimenti con i suoi follower. Schivo e riservato fino alla fine. Poi piano piano i fan hanno unito i pezzi del puzzle e sono riusciti a capire dove si trovasse il loro idolo preferito: a.Minimal ed elegante con baffi e occhiali scuri d’ordinanza,è stato “” con i cellulari dai fan e i suoi movimenti non sono più rimasti un segreto. Infatti proprio per il suol’artista si è ritagliato qualche ora per passeggiare inosservato e senza guardie del corpo, inper le viette del centro storico della capitale.