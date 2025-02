Juventusnews24.com - Hancko Juventus, matrimonio solo rinviato. Arrivano conferme: il sì a fine stagione. C’è quell’offerta per portarlo a Torino: l’indiscrezione

di RedazioneNews24, iltra le parti è stato solamente rimandato di qualche mese.nuove: le ultimeIl colpo Davidper il calciomercatoè stato solamente rimandato. Lo afferma l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come i bianconeri adesso vogliono l’accordo con il Feyenoord per l’arrivo del giocatore a inizio giugno, quando si aprirà una specialestra di mercato per i club che partecipano al Mondiale.L’accordo con lo slovacco è stato trovato da tempo, ora serve quello con il club olandese. Sul piatto 22-23 milioni più ulteriori bonus, che potrebbero bastare per convincere finalmente la società di Rotterdam per dire sì.Leggi sunews24.com