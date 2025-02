Juventusnews24.com - Hancko Juve, rimane l’obiettivo principale dei bianconeri! Ecco il piano per portarlo a Torino: tutti gli ultimi aggiornamenti

Nonostante la sessione invernale si sia appena conclusa, il calciomercato Juve pensa già all'estate. Tra i possibili nomi da monitorare, come riportato da Nicolò Schira, c'è sicuramente David Hancko del Feyenoord.

«La Juventus vuole ancora ingaggiare David Hancko e sta pianificando un'offerta di circa € 22-23M + bonus per ingaggiarlo durante la finestra di mercato all'inizio di giugno. Hancko ha dato la sua disponibilità da dicembre per un contratto di 5 anni con uno stipendio di € 2,5M/anno + bonus».