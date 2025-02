Juventusnews24.com - Hancko Juve, colpo soltanto rimandato a giugno? Svelato il piano della dirigenza per completare la difesa

di RedazionentusNews24ilperla: che cosa potrebbe succedere in estateIntervenuto sul proprio profilo X Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di David, difensore di proprietà del Feyenoord e sul quale ormai da diversi mesi si sta muovendo il calciomercato.Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato a gennaio laha fatto un tentativo ma il difensore non si è mosso perchè rispetto a Gimenez passato al Milan non aveva una clausola. La strategia perè già delineata e tutto fa pensare chepossa diventare bianconero.