Quotidiano.net - Hamas critica Trump: dichiarazioni su Gaza "ricetta per il caos" in Medio Oriente

Leggi su Quotidiano.net

Un alto funzionario dihato ledi Donaldsue sui palestinesi che devono lasciare la Striscia, definendole una "per creare" in. "Le consideriamo unaper crearee tensione nella regione. La nostra gente nella Striscia dinon permetterà che questi piani vengano approvati. Ciò che serve è la fine dell'occupazione e dell'aggressione contro il nostro popolo, non la loro espulsione dalla loro terra", afferma Sami Abu Zuhri in una dichiarazione citato da Times of Israel.