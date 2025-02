Formiche.net - Hacker russi in azione. Il caso Starmer e l’importanza dell’autenticazione a due fattori

Leggi su Formiche.net

Viene ripetuto spesso sia che il fattore umano è la principale vulnerabilità nel dominio cyber sia che bastano poche e semplici misure per essere protetti. Sarebbero bastate, probabilmente, a Sir Keir, da luglio primo ministro britannico, finito nel mirino diquando era leader dell’opposizione. Lo raccontano Patrick Maguire e Gabriel Pogrund del quotidiano The Times nel libro “Get In” (Vintage Publishing).è stato avvisato dai servizi di sicurezza che il suo account email personale era stato compromesso da presuntiprima della sua ascesa al potere. All’epoca, leader dell’opposizione,ricevette una notifica dalla sua capo ufficio, Jill Cuthbertson, che aveva diffuso un avviso a tutto lo staff, ordinando di non inviargli email sotto nessuna circostanza.