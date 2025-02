Guido Crosetto vuole un patto tra politica e giudici | E si torni all’immunità parlamentare

Leggi su Open.online

Unistituzionale tra i poteri per far cessare «la Guerra dei Trent’anni». E per rendere il governo più rapido ed efficiente. È la proposta del ministro della Difesaal Corriere della Sera. Nel colloquio con Paola Di Caro l’esponente del governo Meloni dice che nella magistratura ci sono «frange, pezzi di correnti che pensano che il potere legislativo ed esecutivo debbano essere sottoposti a una sorta di controllo e autorità morale che si sono auto-attribuiti, tenendo sotto scacco gli altri». Il caso Almasri «è un piccolo pezzo del puzzle, pur clamoroso. Non esiste automatismo nell’iscrivere sul registro degli indagati un premier, ministri, un sottosegretario! Esiste sempre la possibilità del magistrato di valutare i fatti come deve».Il potere«Questo è il punto, il vero “potere” che io temo, da parte dei magistrati: la capacità di distruggere la reputazione di una persona.