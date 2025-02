Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Le parole che non ti ho detto, Mercoledi 5 Febbraio 2025

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "Leche non ti ho", un’emozionante storia d’amore tratta dal romanzo di Nicholas Sparks, con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman. Una giornalista scopre in una bottiglia un messaggio struggente e inizia un viaggio alla ricerca del suo autore, un uomo segnato dalla perdita e dal dolore. Tra romanticismo e malinconia, il film racconta la forza dei sentimenti e la speranza di un nuovo inizio. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Salvate il soldato Ryan", il capolavoro bellico di Steven Spielberg vincitore di 5 premi Oscar, con Tom Hanks e Matt Damon.