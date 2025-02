Ilfogliettone.it - Guerra commerciale e antitrust: la Cina sferra il colpo a Google

Leggi su Ilfogliettone.it

In unche potrebbe intensificare le tensioni commerciali tra Stati Uniti e, l’Amministrazione statale per la regolamentazione dei mercati dellaha annunciato l’apertura di un’indaginecontro il gigante tecnologico americano.“Di fronte ai sospetti cheabbia violato la leggedella Repubblica Popolare Cinese, l’Amministrazione statale per la regolamentazione dei mercati ha avviato un’indagine suin conformità alla legge”, ha dichiarato l’agenzia in una comunicazione ufficiale. Questa mossa segna un punto critico nelle relazioni commerciali, già tese, tra le due superpotenze economiche.La decisione arriva in un momento in cui le tensioni economiche stanno per raggiungere un nuovo picco. In risposta ai dazi proposti dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, laha deciso di adottare misure di ritorsione.