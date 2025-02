Ilnapolista.it - Guardiola ha ammesso di essere invecchiato, la sua autorità morale ora è messa in discussione (El Paìs)

Tutti nel calcio seguono una parabola che prima o poi discende. Che sia il caso dio meno non è ancora dato sapere, ma è chiaro che in questa stagione il suo City (e il suo calcio) stia prendendo imbarcate pesanti. L’ultima contro l’Arsenal per 5-1, pur essendosi ripresa in Premier League (ora lotta per entrare in Champions ndr). La realtà è che il calcio di possesso sta appassendo e forse anche il tecnico spagnolo con le sue idee sta pian piano diventando superato. Ne parla il quotidiano spagnolo El, che spera in unredivivo in vista della sfida al Real.Si spera cheritrovi la giovinezza in tempo per il Real (El Pais)Di seguito quanto si legge su El:“, dopo la disfatta in casa dell’Arsenal di Mikel Arteta questo fine settimana (5-1), hache la sua squadra sta invecchiando.