Gualtieri Roma e il Giubileo parlino a tutto il mondo

(ITALPRESS) – “Sta emergendo la narrazione di unache sta diventando ancora più bella, credo che le nuove piazze e i nuovi luoghi che abbiamo inaugurato stiamo riscontrando un grandissimo apprezzamento dai pellegrini, dai turisti e anche daini. Questo ci piace molto. Noi stiamo cercando di far funzionare le cose e di consentire di vivere al meglio questo momento. Cerchiamo di realizzare una cornice accogliente e funzionale per i pellegrini. Quello che vogliamo raccontare non è solo il risultato dei tanti cantieri che stanno trasformando la nostra città, ma sopratlo spirito del: speranza, fratellanza e pace. Valori di cui abbiamo tantissimo bisogno”. Così il sindaco di, Roberto, nel corso dell’evento organizzato da Giornaliste Italiane “Raccontare il”.