Gravina: "Spalletti? Credo sia uno dei migliori tecnici"

Intervistato dal TG1, il presidente della Federcalcio Gabriele, appena rieletto per la terza volta, ha fatto il punto della situazione. Il Presidente della FIGC ha parlato dei mondiali, necessario qualificarsi. Il numero uno della FIGC ha avuto poi parole al miele per il tecnico della Nazionale italiana. Quindi ha parlato della situazione stadi in vista degli Europei del 2032. Di seguito quanto dichiarato al telegiornale della prima rete.: “I Mondiali sono fondamentali”Così il neoeletto Presidente: “I Mondiali sono fondamentali, non possiamo privare gli italiani dell’essere orgogliosi della maglia azzurra.sia uno dei, sta facendo un lavoro incredibile”. In particolare, una cosa sta a cuore a: “C’è una strana tendenza nel nostro paese – dice – sono aumentati i minuti di utilizzo dei calciatori stranieri.