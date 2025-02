Lanazione.it - Grave incidente sul lavoro, operaio cade da un capannone e precipita per sei metri

Prato, 5 febbraio 2025 –sul. È accaduto nella mattina di oggi, mercoledì 5 febbraio, in Val di Bisenzio a Prato. In base alle prime informazioni, undi 32 anni èto per circa seindo da unin via Nuova di Migliana, nella zona artigianale di Usella, nel comune di Caantagallo. L’uomo ha riportato vari traumi ed è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Careggi di Firenze. Allertato l’elisoccorso del 118 che è arrivato sul posto. Intervenuta anche la polizia municipale per la gestione del traffico. Sul posto anche i tecnici della prevenzione e sicurezza nei luoghi di