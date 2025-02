Ilveggente.it - Gratta e Vinci milionari: se abiti in questa regione devi assolutamente saperlo

Leggi su Ilveggente.it

, la fortuna agisce a caso ma non troppo: tutto quello chesapere.Decisamente democratica. Così è stata, nell’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle, la famosissima dea bendata. Avrebbe potuto prediligere alcune zone e trascurarne altre, ma non lo ha fatto. Ha ben pensato, al contrario, di distribuire i milioni che portava con sé in maniera estremamente omogenea, tanto per non scontentare nessuno.: sein– Ilveggente.itE lasciano di stucco, eccome, i dati relativi allete realizzate nel 2024 con i. Non solo perché si nota subito, per l’appunto, che la fortuna ha voluto fare le cose per bene, ma soprattutto perché non possono non balzare all’occhio i numeri relativi allete.