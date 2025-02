Movieplayer.it - Grande Fratello, Zeudi delusa dal bacio tra Helena e Javier: Shaila la consola, Stefania Orlando la punzecchia

Leggi su Movieplayer.it

AlDi Palma ha manifestato la propria delusione dopo iltraed: chi comela, chi, come, la spinge a riflettere. I sospetti del pubblico si sono rivelati reali: traMartinez edPrestes c'è stato un, nella notte successiva alla diretta del lunedì. Un evento che ha scosso profondamente la casa del, in modo particolare, che si è detta confusa e amareggiata per il comportamento dell'argentino.: "Ha dovuto baciarla, altrimenti perdeva di credibilità" Sono stati parecchi gli inquilini della casa più spiata d'Italia a dirsi confusi da questo cambio di rotta improvviso di, soprattutto perchè, nell'ultimo periodo, si era avvicinato a, scatenando la gelosia della Prestes.