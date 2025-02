Isaechia.it - Grande Fratello, Javier fa già marcia indietro sulla relazione con Helena? “Se mi chiedi se mi vedo fuori con lei…” (Video)

Martinez faconPrestes?Dopo la passione scoppiata nella Casa delnei giorni scorsi, arrivano già le prime titubanze del pallavolista argentino.Durante uno scambio di confidenze con Amanda Lecciso,ha espresso le sue perplessitàunacon la modella brasiliana.Le sue parole:Non va bene così, non riesco ad aprirmi al 100% . non è questione che mi piace o non mi piace, non riesco. e così la illudo. se mise micon lei ti dico di no. non posso fare finta di niente.Successivamente il gieffino ha confessato i suoi dubbi alla stessa.Ecco cosa le ha detto:Sono poco lucido per l’ambiente, vorrei darti tanto, tanto di più.sicuramente le cose saranno più lucide.Vorrei darti quello che mi, ma non riesco, sono troppo frenato.