Grande Fratello, Javier cambia idea: frena Helena e poi fa una confessione

Martinez torna sui suoi passi enel rapporto sentimentale con. Larivelata ad AmandaMartinez prende nuovamente le distanze daPrestes. Subito dopo la messa in onda della puntata di lunedì.edfinalmente si sono dati il primo bacio e si sono avvicinati sempre di più nella notte. A distanza di pochi giorni però, il pallavolista ci ripensa e poco prima della nuova puntata chiarisce la sua posizione.Il pallavolista questo pomeriggio chiacchierando con Amanda Lecciso ha esordito rivelando: “Se mi chiedi cosa succederà dopo, fuori, non vedo un futuro con” poi ha aggiunto: “Non voglio illuderla. Non posso far finta di niente”. Leggi anche Pomeriggio Cinque, spari contro l’inviato Vincenzo Rubano.