361magazine.com - Grande Fratello, dal rimprovero allo scontro. Mariavittoria: “Non ce la faccio”

Leggi su 361magazine.com

e Tommaso: nuovi conflitti in Casa. Ecco cos’è accaduto tra la coppia, per alcuni inquilini la giornata è iniziata con unoe Tommaso per quanto riescono a godersi il loro amore lontani dalle telecamere e in riservatezza, spesso si ritrovano a litigare e ad essere protagonisti di spiacevoli avvenimenti in Casa.Leggi anche Sanremo, cosa farà davvero Fedez?Il nuovo battibecco degli innamoratiA poche ore dalla prossima puntata,e Tommaso si ritrovano ad affrontare un nuovo battibecco, complice anche la stanchezza. “Dimmi Tommaso” ha esclamatoinfastidita nel tornare a discutere col suo fidanzato. La gieffina si sente offesa dai toni utilizzati da Tommaso aggiunge: “Ma dillo in toni diversi. Tommaso replica: “Io ti dico che quello che dici fa male”, “A me da fastidio il tono” afferma