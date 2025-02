Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso destabilizzato dopo l’incontro con la mamma di Chiara frena: “Sono spaventato perché…”

D’Apice eCainelliufficialmente una delle coppie formatesi all’interno del.La loro storia d’amore sembra essere decollata in modo definitivo e i due non nascono più le loro effusioni. La passione che li lega è nata piuttosto rapidamente e i ragazzi sispesso sbilanciati anche in merito ai sentimenti, nonostante la relazione sia freschissima.Nel corso dell’ultima puntata (di cui puoi leggere il resoconto QUI),ha avuto modo di raccontare la sua vita ed ha potuto ricevere a sorpresa la visita della. In quel frangente, c’è stato il primo incontro ufficiale in famiglia: anchel’ha conosciuta e si è presentato a lei.Questo passo ha avuto senz’altro un’importanza non trascurabile per il gieffino. Se sul momento è parso super entuasiasta, l’indomani si è interrogato su quanto accaduto ed è stato assalito da qualche dubbio.