Agi.it - Governo oggi in Aula su Almasri. Ma le opposizioni accusano la premier

AGI - Alla fine ilriferirà in Parlamento. Dopo una settimana di tensioni, accuse e controaccuse trae maggioranza, l'annuncio via social dell'informazione di garanzia ricevuto e l'annullamento della iniziale informativa, l'esecutivosarà in, prima alla Camera (alle 12.15) e poi al Senato (alle 15.30), per chiarire la vicenda dell'arresto e della successiva liberazione del comandante libico, sul quale grava una richiesta internazionale di arresto per crimini di guerra emessa dalla Corte penale dell'Aja. Saranno i ministri dell'Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio (gli stessi indicati una settimana fa) a ricostruire i fatti e spiegare i motivi che hanno determinato la decisione di rimpatriare il libico a bordo in un volo di Stato.