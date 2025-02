Ilgiorno.it - Gorgonzola, pronti i soldi. Nasce il bosco urbano

I fondi del Pnrr, in tutto 2 milioni e mezzo di euro, erano stati assegnati a una rosa di comuni, nell’ambito di un progetto complessivo di Forestazione urbana nelle aree periurbane, già nel 2023. Ora è tempo delle messe a dimora. E aun nuovovedrà la luce su un’area di quasi un ettaro e mezzo a ridosso del nuovo cimitero di via Ticino, a nord della metropolitana. Obiettivo, combattere le isole di calore; ma anche realizzare un polmone verde in una zona, quella dove negli anni scorsi è stato realizzato il primo lotto del Giardino della Memoria, decentrata rispetto all’abitato ma vicina a infrastrutture e meritevole di riqualificazione in chiave ecologica. Vi saranno piantumate 1.257 nuove piante. Aceri, carpini, olmi, querce, frassini, biancospini saranno piantumati da febbraio ad aprile; da settembre e sino all’aprile del 2026 saranno posizionate cortine di canna di bambù "segnatrici" per ogni alberatura messa a dimora.