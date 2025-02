Notizie.com - Google Maps, cosa sono queste scritte inquietanti immortalate dal satellite?

Nei pressi di Los Angeles appaiono delledalle immagini satellitari di: chi le ha fatte (e perché)?dal? – notizie.comNegli ultimi giorni,ha catturato l’attenzione degli utenti del social network di Elon Musk X (precedentemente conosciuto come Twitter, se qualcuno avesse vissuto fuori dal mondo negli ultimi anni) grazie a una serie di immagini satellitari provenienti da Lincoln Heights, un quartiere a nord-est di Los Angeles.fotografie mostrano parole formate da tronchi sul terreno, con termini come “HELP”, “TRAFICO”, “LAPD” e “FEDERAL”, suscitando un ampio dibattito online., situate in un’area di proprietà della Union Pacific Railroad, una delle più grandi compagnie ferroviarie statunitensi, hanno alimentato numerose teorie e speculazioni riguardo possibili attività illecite o segreti nascosti nell’area.