Quifinanza.it - Google in difficoltà per intelligenza artificiale e cloud, ma l’utile di Alphabet va a +28%

Leggi su Quifinanza.it

delude le attese con i risultati del quarto trimestre, facendo scivolare il titolo del 7% nell’after-hours. La società madre diha riportato un utile per azione di 2,15 dollari su ricavi pari a 96,47 miliardi di dollari, in crescita del 12%. Le previsioni erano di 2,13 dollari per azione su 96,56 miliardi di ricavi.netto è invece aumentato di oltre il 28%, raggiungendo i 26,54 miliardi di dollari.Al centro i dati sotto le attese per il, che genera 84 dei 98,5 miliardi di ricavi totali, ha visto un aumento del 9,1% dei suoi ricavi, mentreha segnato un impressionante +30,1%, passando da 9,2 a 12 miliardi di dollari; un aumento del 30% rispetto all’anno precedente, ma inferiori ai 12,2 miliardi previsti.è un pilastro cruciale nella strategia diper l’AI generativa, una tecnologia che ha alimentato un’ondata di investimenti in Silicon Valley e oltre.